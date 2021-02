Vaccinazioni personale scolastico, Ausl “Prenotazioni al via dalla prossima settimana”

Personale scolastico, i diretti interessati possono contattare già da questa settimana il proprio medico di base, per manifestare la propria disponibilità ad aderire alla campagna vaccinale. Le prenotazioni inizieranno, però, dalla prossima settimana.

Lo ha detto il direttore sanitario dell’Ausl di Piacenza Guido Pedrazzini, durante la presentazione del report covid della settimana. “Nel momento in cui verranno raccolte le disponibilità, riusciremo a definire le prime agende delle prenotazioni – afferma – a partire dalla settimana prossima”.

La Regione nei giorni scorsi ha raggiunto un accordo con i principali sindacati dei medici di medicina generale, dando il via alla campagna vaccinale per gli operatori della scuola. “A Piacenza ci siamo già incontrati lo scorso sabato – spiega il direttore sanitario – e ci incontreremo nuovamente domani (il 24 febbraio, ndr) per definire gli aspetti operativi. Di fatto da questa settimana gli interessati possono contattare i loro medici per dare la propria disponibilità a essere vaccinati; una volta definita l’organizzazione sarà possibile fissare gli appuntamenti veri e propri”.