Vaccini covid, Tagliaferri (FdI) “Coinvolgere i medici di famiglia per fermare strage anziani”

“Fermare la “strage di anziani” a Piacenza, coinvolgere i medici di famiglia nella vaccinazione e sviluppo delle terapie basate su anticorpi realizzati in laboratorio”. Lo chiede alla Giunta regionale il consigliere piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi) in una interrogazione.

L’appello di Tagliaferri parte dai dati: “Anche nella seconda ondata Covid a Piacenza – scrive il consigliere Fdi – continua il dramma degli over 80: 13% dei contagiati, ma 55% dei morti totali, con una letalità attestata al 31%. Questa è la dura realtà dei numeri”. Poi, nell’interrogazione vengono elencati altri dati relativi alla provincia, forniti dall’Asl di Piacenza: “In sostanza, un anziano over 80 su tre, di quelli colpiti dal virus, è deceduto. Il totale dei decessi sale a quota 1.420. Accelera anche il contagio: ieri (3 febbraio, ndr) sono stati tracciati 94 nuovi casi (di cui 33 sintomatici). Terapie intensive: 16 pazienti, colpita anche la fascia tra i 70 e 80 anni; in questo caso le vittime sono 381, il 29% del totale. Nella fascia 61-70 anni i decessi rappresentano il 12%”.

“Nell’atto ispettivo – conclude Tagliaferri – si chiede alla Giunta se intenda attivarsi con il governo nazionale e abbia in animo di coinvolgere nella vaccinazione i medici di famiglia per salvare la vita dei più fragili nonché di dare impulso all’uso delle terapie basate su anticorpi realizzati in laboratorio”.