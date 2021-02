Vaccino covid, Tagliaferri (FdI) “Servono precise strategie per non sprecare le fiale”

“Servono precise strategie per evitare lo spreco di fiale di vaccino anti Coronavirus”.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), il cui atto ispettivo “parte – si legge in una nota – da tre precisi presupposti: il limitato numero di dosi del farmaco, il fatto che una volta “scongelato” se non viene usato in tempi contingentati deve essere gettato, in quanto non si conserva fuori dagli appositi congelatori, e i casi, già avvenuti, per cui persone chiamate a vaccinarsi non si sono presentate causando così lo “spreco” di fiale”.

“Ci è stato segnalato che a fine giornata avanzano dosi di vaccino anti COVID-19 per vari motivi” – spiega Tagliaferri che ricorda come “sarebbe opportuno ottimizzare i quantitativi del vaccino prevedendo di procedere alla somministrazione delle dosi vaccinali avanzate, onde evitare inutili sprechi, alle persone che ne dovessero fare richiesta nella stessa giornata: si potrebbe attivare un servizio aperto alla cittadinanza presso i punti di somministrazione e tale servizio, presso i punti di somministrazione, potrebbe essere attivo nella fascia oraria successiva all’ultimo appuntamento, così da consentire la somministrazione delle dosi alle persone non prenotate ed evitare la perdita delle stesse con tale servizio consentirebbe un risparmio delle dosi vaccinali che altrimenti andrebbero perse”.

“Da qui l’atto ispettivo – dice Tagliaferri – per interrogare la Giunta e sapere quali strategie intenda adottare per evitare che siano sprecate le dosi giornaliere scongelate e diluite del vaccino anti COVID-19 che non dovessero essere somministrate agli aventi diritto prenotati, e, nel caso, se preveda di utilizzarle per le persone non prenotate che ne dovessero fare richiesta”.