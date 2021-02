Variante inglese, 3 settimane fa positivo un camionista di passaggio a Piacenza. Lo ha detto il direttore sanitario dell’Ausl Guido Pedrazzini, nel fare il punto della situazione dell’andamento dell’epidemia a Piacenza nell’ultima settimana.

A differenza di altre zone dell’Emilia Romagna, nella nostra provincia non sono stati registrati altri casi di varianti covid sul territorio. Gli esiti delle campagne a campione – promosse dalla Regione su nuovi casi positivi – sono stati al momento negativi.

“Il camionista, in arrivo dall’estero, si era presentato in ospedale con sintomi – ha detto Pedrazzini – non gravi: febbricola e poco più. E’ stato curato e ospitato in uno dei nostri centri covid in provincia. Sottoposto a test, è risultato essere positivo alla variante inglese”.