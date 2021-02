Variante inglese, a Piacenza 5 casi ‘sospetti’. Lo ha confermato il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino, a margine della conferenza stampa di presentazione della campagna vaccinale per gli over 85.

La Regione Emilia Romagna ha disposto uno screening tra i pazienti covid positivi, per verificare la presenza della variante inglese – considerata più contagiosa – sul territorio. A Piacenza è stato scelto un campione di 12 pazienti; le analisi di approfondimento hanno dato un esisto ‘sospetto’ per 5 casi. L’esito definitivo è atteso per lunedì.