Velodromo di Fiorenzuola, altre sei gare nel calendario 2021

Anche il 2021 sarà un anno particolarmente intenso, a livello organizzativo, per il Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola (Piacenza).

Il gruppo organizzatore ha infatti messo in calendario, oltre alla già annunciata 6 Giorni delle Rose Internazionale, fiore all’occhiello della stagione (dal 30 giugno al 5 luglio), altre sei giornate di gara che interesseranno tutte le categorie agonistiche. Si parte martedì 11 e mercoledì 12 maggio, due serate (inizio delle gare nel tardo pomeriggio) che vedranno in pista dapprima le categorie femminili, con tre omnium riservati a Donne Esordienti, Donne Allieve e gara Open (Junior, Under 23 ed Elite), mentre il giorno seguente toccherà agli uomini, nelle stesse categorie, Open compresa. Una “due giorni” replicata con identica formula circa un mese dopo, martedì 8 e mercoledì 9 giugno, sempre con le categorie femminili a precedere quelle maschili.

Poi sarà la volta della 6 Giorni delle Rose, uno dei più importanti appuntamenti internazionali di ciclismo su pista, di ulteriore interesse quest’anno, dato che si disputa a circa un mese e mezzo dai Giochi Olimpici di Tokyo.

Nel pomeriggio della prima giornata ci sarà spazio per una gara di Giovanissimi, dai G1 ai G6. A chiudere la stagione, martedì 31 agosto, sarà una gara omnium per le categorie Esordienti e Allievi, uomini e donne.