Vetrina internazionale per i borghi piacentini

La prestigiosa rivista Borghi e città magazine, a diffusione internazionale, ha pubblicato sul numero di febbraio 2021, un articolo scritto da Piacenza Musei riguardante alcuni dei più apprezzati borghi piacentini.

I meravigliosi borghi di Bobbio, Vigoleno e Castell’Arquato sono stati i protagonisti dell’articolo che ha permesso di far conoscere, in parte, le bellezze museali, architettoniche, culturali e artistiche dei luoghi raccontati. Il racconto, iniziato con il caratteristico paese di Bobbio, vuole invogliare i lettori a giungere nel nostro territorio per ammirare i monumenti ed immergersi nella storia di questi borghi. Dopo aver attraversato il caratteristico Ponte Gobbo – o Ponte Vecchio – ci si può addentrare nelle vie del paese e riscoprire sapori e prodotti locali tipici, riscoprendo la storia millenaria di San Colombano, patrono della città, e vistando le bellezze storiche dell’Abbazia e dei Musei.

Il viaggio prosegue a Castell’Arquato con l’imponente Rocca Viscontea e la Collegiata, nella piazza alta del borgo; un luogo suggestivo, carico anch’esso di storia. Il percorso si conclude nel borgo di Vigoleno dove si ha l’idea di entrare in un vero e proprio castello, grazie alle imponenti mura che circondano tutto il borgo, al mastio e al rivellino. La rivista si trova in tutte le principali edicole italiane.