Via Boselli, 215 m di pista ciclopedonale: da lunedì i lavori

Nuovo tratto di pista ciclopedonale in Via Boselli, da lunedì al via i lavori. Tassi: “Più sicurezza per la circolazione e ulteriore incentivo allo sviluppo della mobilità sostenibile”

Inizieranno lunedì prossimo, 15 febbraio, i lavori di realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclo-pedonale in Via Boselli, tra l’incrocio con via Bubba e la rotatoria di intersezione con Corso Europa, lato sud. Il tratto, della lunghezza di circa 215 metri con una larghezza di 2,5 metri, sarà pavimentato in conglomerato bituminoso e delimitato da cordoli in granito.

“Con la realizzazione di questo nuovo tratto – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – che rappresenta il prolungamento del percorso ciclabile già esistente in corso Europa e in Via Rigolli, aumentiamo la sicurezza per la circolazione stradale e ciclopedonale, oltre ad aggiungere un ulteriore tassello per incentivare la mobilità sostenibile in città. Maggiore sicurezza sarà garantita anche dalla realizzazione, in contemporanea a questo intervento, di un nuovo tratto di marciapiedi sul lato nord della stessa Via Boselli, nei pressi della rotatoria di intersezione con Corso Europa, in modo da collegare due marciapiedi già esistenti”.