“Via in regione alle vaccinazioni anticovid per gli over 80 in assistenza domiciliare”

“Adesso stiamo ultimando la prima parte del primo target, cioè le vaccinazioni a operatori sanitari, degenti Cra e domani (2 febbraio, ndr) inizieremo a vaccinare gli ultra 80enni in assistenza domiciliare. Poi immagino che, in ragione al numero di vaccini che arriveranno, seguiremo quella che è l’indicazione del piano nazionale e passeremo alle categorie più vulnerabili, poi anche alla popolazione ultra 70enne e poi ultra 60enne. Di tutti questi dettagli, ne parleremo nei prossimi giorni”.

Lo ha detto l’assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini che, a margine di una videoconferenza stampa di Ageop Ricerca onlus, ha risposto a una domanda sulla campagna vaccinare contro il coronavirus. “Fra qualche giorno ha spiegato – presenteremo ufficialmente la nostra programmazione per l’attuazione piano vaccinale, che, ricordo, è un piano nazionale. Non esistono i piani regionali, nel senso che le regioni non sono autonomamente nelle condizioni di potere decidere i target della popolazione da vaccinare”. (Fonte Ansa)