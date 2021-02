Via Roma: con il monopattino urta una donna e si allontana

A bordo di un monopattino urta una donna, che finisce a terra, e si allontana senza fermarsi.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio del 12 febbraio, poco prima delle 17.30, in via Roma a Piacenza. La signora nella caduta si è procurata alcune contusioni ed è stata trasportata al pronto soccorso cittadino da un’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. Secondo una prima ricostruzione, è stata investita sul marciapiede da una persona che viaggiava su un monopattino elettrico e non si è poi fermata a prestare soccorso.

Sul posto una pattuglia della polizia locale per gli accertamenti del caso.