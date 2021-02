Castello, violento scontro all’incrocio: due feriti

E’ di due feriti, di cui uno in modo serio, il bilancio di violento scontro avvenuto nel primo pomeriggio del 23 febbraio tra via Suor Francesca Cabrini e via Fratelli Bandiera a Castel San Giovanni (Piacenza).

Coinvolte due vetture, una Fiat Qubo e un’Audi A4, che si sono scontrate per cause in corso di accertamento (nelle foto). Sul posto per i soccorsi le ambulanze della Croce Rossa di Borgonovo e della Pubblica Assistenza Val Tidone, insieme all’auto infermieristica del 118 e ad una squadra dei vigili del fuoco di Castello. Due le persone rimaste ferite a seguito dell’impatto: una in modo serio, ma fortunatamente non in pericolo di vita, e un’altra che ha riportato contusioni. Entrambe sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Piacenza.

Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale.