Violento scontro tra due auto all’incrocio, un ferito

E’ di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio del 17 febbraio in via Pietro Cella a Piacenza, all’angolo con strada Gragnana.

Coinvolte una Ford Kuga e una Nissan Qashqai, che si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento (nelle foto): a rimanere ferito in modo serio il conducente della Ford, un uomo di 38 anni, rapidamente soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Piacenza: trasportato d’urgenza al pronto soccorso cittadino, ha riportato un trauma cranico. Illeso invece il conducente dell’altra vettura.

Dei rilievi si occupano degli agenti della Polizia Locale di Piacenza.