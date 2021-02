Volley, rinviata la gara tra Pallavolo San Giorgio e Volley Academy

Volley B2, rinviata la gara tra Pallavolo Sangiorgio Piacentino e la LTP Volley Academy Piacenza, in programma sabato 6 febbraio.

La Federazione Italiana Pallavolo – la nota ufficiale relativa al rinvio -, in ottemperanza al Protocollo per le attività sportive, ha previsto il rinvio a data da destinarsi della partita, valida per il campionato di serie B2, tra la Pallavolo Sangiorgio Piacentino e la LTP Volley Academy Piacenza, prevista per sabato 6 febbraio (ore 18.30) presso il Palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino.