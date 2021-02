Volley serie C, rinviata la partita tra Sport Club Parma e SGA Miovolley

E’ stata rinviata a scopo precauzionale la partita Sport Club Parma-S.G.A. MioVolley, valida per la seconda giornata del campionato serie C girone A Emilia Romagna, inizialmente prevista per la giornata di venerdì 19 febbraio alle 21.

A quanto si è appreso, un membro del gruppo squadra SGA è stato a contatto con un soggetto positivo, quindi, d’accordo con la Federazione, si è deciso di rinviare la partita a data da destinarsi. Al momento comunque non stati accertati casi positivi.