Week end con tempo instabile nel piacentino, per una perturbazione che porterà precipitazioni in particolare nella giornata di domenica.

Sabato – le previsioni di Arpae – giornata con cielo molto nuvoloso, con piogge deboli a partire dalla serata. Precipitazioni che proseguiranno in pianura per tutta la mattinata di domenica; piogge e rovesci anche sui rilievi nelle ore pomeridiane e in serata. Le temperature nel week end in pianura saranno comprese tra i 7 e gli 11 gradi.

Un veloce flusso di correnti atlantiche, moderatamente perturbate, porterà anche all’inizio della settimana seguente una successione di corpi nuvolosi verso la nostra regione. Si avranno condizioni di cielo in prevalenza nuvoloso, con piogge più probabili nelle giornate di martedì 9 e mercoledì 10, cui seguirà un probabile aumento della pressione atmosferica. Le temperature, pur soggette alle variazioni dipendenti da nuvolosità e precipitazioni, non subiranno variazioni significative, mantenendosi su valori superiori alla media del periodo.