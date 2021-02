Sporadiche precipitazioni nella prime ore di sabato, quindi cielo sereno e temperature in netto calo: questo il quadro atmosferico che si annuncia per il weekend nella provincia di Piacenza.

Dopo le possibili nevicate di venerdì, sabato – secondo quanto riporta Meteo Val Nure – sono infatti attese residue precipitazioni durante le prime ore del giorno e la prima mattinata, perlopiù nevose ma molto deboli e probabilmente senza accumulo in pianura; mentre è possibile ancora qualche centimetro in appennino. Miglioramento a partire dal tardo pomeriggio con schiarite sempre più ampie a partire dalle zone centro occidentali della nostra provincia.

Domenica si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, con temperature massime comprese tra 3/5 gradi e minime tra-3/-5 gradi.

Tra venerdì e sabato – spiega Meteo Val Nure – avremo un calo delle temperature di 10-12 gradi: la massa d’aria di origine russo -siberiana lambirà le nostre zone per poi colpire il centro sud Italia in maniera diretta portando sui settori adriatici nevicate anche in pianura e sulle coste.