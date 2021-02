“Zona gialla non è scampato pericolo. Il virus circola, rischio resta alto”

“Zona gialla non significa scampato pericolo. Il virus circola e il rischio, anche per via delle varianti, resta alto”.

E’ l’appello alla prudenza, lanciato con un post sulla propria pagina Facebook, del Ministro della Salute Roberto Speranza. “Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora – scrive -. Non possiamo scherzare con il fuoco”.

Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale.

Lo stesso Speranza, nelle scorse ore ha firmato il decreto che autorizza la distribuzione degli anticorpi monoclonali per il trattamento del Covid, dopo il via libera arrivato dall’Aifa. Si tratta dei farmaci di Regeneron ed Eli Lilly: il loro utilizzo è destinato a pazienti non ospedalizzati che, “pur con malattia lieve/moderata risultano ad alto rischio di sviluppare una forma grave di COVID-19”. “Così abbiamo, insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare il covid 19 – ha detto il Ministro”.