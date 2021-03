Croce Rossa Piacenza ha avviato il corso per manovrare il carrello elevatore a motore.

Sono già 20 le persone formate per utilizzare la speciale macchina operatrice e nei prossimi giorni un’altra ventina tra volontari e dipendenti saranno addestrati. Le prove pratiche si sono svolte nella mattinata di sabato 27 marzo nell’area cortilizia dell’ex caserma dei vigili del fuoco, in via Dante Alighieri (Piacenza), mentre le lezioni teoriche si sono tenute online la scorsa settimana.

«Il muletto è un mezzo prezioso per la movimentazione di tutte le merci che arrivano a Croce Rossa Piacenza, dalle derrate alimentari alle strutture campali di protezione civile – commenta Alessandro Guidotti, presidente del Comitato CRI di Piacenza – per il suo utilizzo occorreva formare personale specializzato e pertanto abbiamo avviato un corso dedicato».

Il mezzo – ricordiamo – è stato acquistato l’inverno scorso dalla CRI di Piacenza anche grazie al contributo di 2500 € elargito da Urcofer (Unione regionale dei Consigli degli Ordini forensi dell’Emilia-Romagna) e per il quale l’avvocato Giovanni Giuffrida – presidente dell’Ordine degli avvocati di Piacenza e tesoriere si Urcofer – si era fatto promotore dell’iniziativa.