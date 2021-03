A casa di un anziano per dargli un premio, ma tentano una truffa da 8mila euro

I carabinieri della Stazione di Ponte dell’Olio (Piacenza) hanno denunciato due agenti di vendita, di 27 e 50 anni, residenti in provincia di Bergamo e Parma, per truffa in concorso.

La vittima è un anziano pensionato di 72 anni di Ponte dell’Olio: secondo quanto ricostruito dai militari, il 27 gennaio 2021 l’uomo ha ricevuto una telefonata da parte di una sedicente intervistatrice la quale, dopo avergli proposto alcune domande sulla sanità pubblica, gli avrebbe comunicato di aver vinto un premio che due suoi colleghi avrebbero consegnato direttamente a casa. Difatti – riportano i carabinieri -, due giorni dopo, presso la sua abitazione si sono presentati due uomini che gli hanno consegnato un pacchetto con all’interno un paio di pinze per insalata. Nella stessa occasione, con artifizi e raggiri, i due avrebbero fatto poi sottoscrivere all’anziano un assegno per l’importo di 900 euro, poi versato sul conto di una ditta con sede a Brescia che commercia prodotti per l’igiene e depurazione, vendendo prodotti a domicilio.

Dopo, alcuni giorni i due agenti di vendita si sono ripresentati a casa del pensionato, il quale sarebbe stato indotto a firmare un contratto per l’apertura di un finanziamento per l’acquisto di un materassino, un copri-materassino e un apparecchio per la magneto-terapia per l’importo di circa 7mila euro. A questo punto il 72enne, resosi conto che qualcosa non quadrava, si è rivolto ai carabinieri di Ponte dell’Olio per denunciare quanto accaduto. I militari hanno avviato subito le indagini e hanno verificato che l’assegno che il pensionato aveva consegnato ai due malviventi era stato incassato subito dai due, contrariamente, quindi, a quanto sarebbe stato indicato sul contratto di finanziamento in cui si evidenziava che in quella data era stato consegnato un anticipo di 900 euro per la definizione della pratica. Per questo i due agenti di vendita sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per truffa in concorso.