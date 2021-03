A Cervia le Final Eight di Coppa Italia 2021, per la Bakery prima sfida con Fabriano

Lega Nazionale Pallacanestro rende noto che la Final Eight di Coppa Italia di Serie A2 e Serie B LNP 2021 Old Wild West sarà ospitata dal 2 al 4 aprile dalla città di Cervia (Ravenna), in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Cervia. Come da format abituale, la prima giornata si svolgerà anche in una seconda sede, quella di Rimini, dove avranno luogo le gare dei quarti di finale del torneo riservato alla Serie B.

Le parole di coach Federico Campanella dopo il raggiungimento di questo importante traguardo: “Partecipare alla Coppa italia è un traguardo prestigioso, è un premio per il lavoro che stiamo facendo giorno dopo giorno, per i giocatori, la società e lo staff. Affronteremo tutte le partite per vincere e per mettere nel nostro bagaglio più esperienza possibile giocando partite ad alto contenuto di stress e ad alta intensità agonistica, in vista dei playoff.”

La prima sfida che attende i biancorossi sarà contro la capolista del girone C2: la corazzata della Ristopro Fabriano. La gara valida per i quarti di finale è in programam Venerdì 02/04/2021 alle ore 15 presso il Palasport Flaminio di Rimini. Calendario di gioco completo e copertura televisiva dell’evento saranno comunicati nei prossimi giorni.