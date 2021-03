A Piacenza 427 nuovi positivi in settimana, dati inferiori alla media nazionale e regionale

Covid, resta stabile il numero dei nuovi contagi nel piacentino con la nostra provincia che continua ad essere risparmiata dalla terza ondata della pandemia.

Sono 427 i casi di positività – si legge nell’ultimo report diffuso dall’Ausl – registrati negli ultimi sette giorni (8-14 marzo), stesso numero della settimana precedente, a fronte di 11.558 tamponi effettuati (positivo il 3,7% dei test). Sono 149 i positivi ogni 100mila abitanti, ben lontani dal dato regionale (441) e nazionale (261). Dei nuovi positivi il 69% presentava sintomi, mentre il 52% dei nuovi contagiati è compreso nella fascia d’età fino ai 40 anni.

DECESSI – Risale intanto il numero dei decessi: 8 negli ultimi sette giorni, erano stati 4 nella settimana precedente.

CRA – Un solo positivo (un operatore) rilevato all’interno delle Cra nell’ultima settimana, erano stati 5 in quella precedente.

SCUOLE – Sul fronte del monitoraggio delle scuole si sono registrati 60 nuovi casi di positività, che hanno coinvolto 46 classi, 17 con contagi interni.

QUARANTENA – In leggero calo il numero delle persone in quarantena e isolamento, 2.132 nell’ultima settimana contro le 2.200 di quella precedente.

OSPEDALE – Si conferma sotto controllo anche la situazione in ospedale. Sono 106, alla data del 14 marzo, i ricoveri per covid, mentre si registrano in media 8 accessi di casi covid like al giorno in pronto soccorso.