“A Piacenza somministrate 41.590 dosi, copertura vaccinale del 14,5%”.

Lo ha detto il direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino, nel fare il punto della situazione rispetto alla campagna vaccinale in provincia.

Dopo lo stop ad AstraZeneca e in attesa di riprogrammare le vaccinazioni sospese, il direttore Baldino ha detto che al momento sono state somministrate, tra primo e secondo shot, 41.590 dosi di vaccino. In rapporto alla popolazione (286.433 piacentini) la percentuale di copertura è del 14,5%. La media nazionale italiana è all’11,33%, mentre quella americana è al 32 %.

A partire da ieri lunedì 15 marzo le persone di età compresa tra i 75 e i 79 anni hanno potuto prenotare la vaccinazione anti-SarsCov-2 attraverso i canali usuali. Per la provincia di Piacenza, l’estensione della campagna vaccinale coinvolge circa 11.700 persone, a cui si aggiungono 2.300 soggetti considerati ‘estremamente vulnerabili’.

L’avvio delle sedute vaccinali per tale categoria era in programma per domani 17 marzo: al momento le vaccinazioni sono sospese, erano già state effettuate 4.596 prenotazioni.

La categoria delle persone ‘estremamente vulnerabili’ è stata definita a livello nazionale in relazione a determinate problematiche di salute, dalle malattie respiratorie e cardiocircolatorie a quelle autoimmuni, passando per patologie oncologiche e trapianti.

Per il nostro territorio, rientrano nella condizione di estrema vulnerabilità circa 14.000 soggetti.

Queste persone, identificate a livello Regionale, saranno contattate direttamente dall’Azienda per consentire loro di prenotare la seduta vaccinale in tutte le sedi aziendali attive.

L’apertura delle prenotazioni è prevista per venerdì 19 marzo e l’avvio delle somministrazioni fissato il 22 marzo. Per alcune categorie di ‘estremamente vulnerabili’ sono già iniziate le vaccinazioni: nello specifico per i pazienti dializzati, effettuate nei centri dialisi provinciali, e per i pazienti oncoematologici in programma da sabato.