A Podenzano continua – a distanza – l’attività educativa del nido Magica Bula

A Podenzano continuità educativa anche per i piccini del Nido “Magicabula” dopo il passaggio della regione in zona rossa. Una proposta, quella presentata al Comune dalla Cooperativa Unicoop, che gestisce il servizio, con l’obiettivo di “non perdere quell’alleanza educativa costruita dall’inizio dell’anno attraverso un percorso di esplorazione e ricerca”.

Le educatrici hanno pensato per ogni bambino ad un kit settimanale di proposte che sarà consegnato direttamente a casa e che i bambini potranno sperimentare in famiglia. Oltre a questo kit, la proposta prevede una serie di incontri in video conferenza per non perdere i contatti e sentirsi vicini ed altre attività domiciliari per un saluto, una lettura, un momento di gioco. “Il progetto è già stato presentato alle famiglie ed è stato accolto con grande entusiasmo” – fa sapere il Comune di Podenzano.

“Siamo convinti – sottolineano il Sindaco Piva e l’Assessore Groppi – che i bambini hanno bisogno di riferimenti affettivi e che il legame con le educatrici non può e non deve venire meno. Riteniamo che questa proposta educativa, completamente gratuita per le famiglie, possa essere un valido strumento per mantenere strette le maglie di una rete che le educatrici continueranno a tessere insieme all’amministrazione comunale, alle famiglie e ai loro bambini”.