Aaron Russell torna negli Stati Uniti “Ulteriori accertamenti medici”

Tegola per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Aaron Russell ha fatto ritorno negli Stati Uniti per eseguire ulteriori accertamenti medici relativi al problema fisico che lo sta condizionando in questa fase di stagione.

Una decisione – viene sottolineato – presa “di comune accordo” la società e l’atleta: “Ritieniamo importante – precisa il club – che lo schiacciatore americano possa proseguire questa fase di recupero in America, in vista degli impegni estivi con la Nazionale e di quelli in programma la prossima stagione con il club”.

Da capire ora – visto l’imminente avvio dei playoff di Challenge – quando il giocatore americano potrà tornare disponibile.