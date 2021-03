Adozioni animali: Ares cerca casa

Riceviamo e pubblichiamo questo appello, inviato da Lav Piacenza.

Ares è un bull terrier di 4 anni, molto buono e tranquillo. Per lui si cerca una famiglia che lo possa seguire e dedicare le attenzioni che merita. Non va d’accordo con altri cani maschi, da testare con le femmine. Per ulteriori informazioni: lav.piacenza@lav.it oppure telefonare al 379/1034868