Aifa “Sospensione in via precauzionale alle vaccinazioni con AstraZeneca”

L’AIFA ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei.

E’ quanto si legge in una nota dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Ulteriori approfondimenti – viene fatto sapere – sono attualmente in corso. L’Aifa, in coordinamento con Ema e gli altri Paesi europei, “valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione” e “renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose”.

In queste ore i carabinieri del Nas, su disposizione della Procura di Biella, stanno sequestrando le dosi del lotto ABV5811 AstraZeneca che l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha sospeso ieri dopo la morte di Sandro Tognatti, il professore di clarinetto morto nella sua abitazione di Cossato poche ore dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca. La procura di Biella ha aperto una inchiesta sul decesso.

Anche in Emilia-Romagna – fa sapere la Regione – sono temporaneamente sospese le vaccinazioni con AstraZeneca. “Mi auguro – ha commentato l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini – che il Governo e la comunità scientifica italiana e europea giungano al più presto ad una determinazione definitiva che garantisca la prosecuzione del piano vaccinale in modo efficace e nella massima sicurezza”.