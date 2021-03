“Al via gli attesi lavori di asfaltatura tra Gragnano, Casaliggio e Campremoldo”

“Disagi e rallentamenti non fanno venire meno la soddisfazione per l’avvio di lavori che erano particolarmente attesi” commenta il Sindaco di Gragnano Trebbiense – Patrizia Calza – con riferimento alle operazioni di asfaltatura della Strada Provinciale 7 in corso nel tratto tra Gragnano e Casaliggio.

Come è noto l’arteria stradale era stata interessata da importanti lavori volti alla realizzazione della nuova rete acquedottistica a servizio della frazione e che avevano lasciato in cattive condizioni il manto stradale. “Era necessario attendere l’assestamento del terreno al fine di evitare che il manto stradale si ammalorasse rapidamente qualora si fosse intervenuti con l’asfaltatura completa subito dopo la conclusione dei lavori svolti da IRETi. Così come si è atteso per le medesime ragioni per l‘asfaltatura della strada Comunale di Campremoldo Sopra pure interessata da interventi di IRETi , volti a realizzazione di nuova rete acquedottistica e nuova fognatura”.

Il Comune di Gragnano Trebbiense, sotto l’attento controllo dell’assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Schiavi, ha attivato una ottima azione sinergica con IRETi cosicchè, senza soluzione di continuità, si procederà nei prossimi giorni anche ad asfaltare via Brodo, via Caselle e la strada Comunale di Campremoldo Sopra. A tal fine l’Amministrazione ha provveduto recentemente ad affidare alla ditta Boccenti un incarico di oltre 18mila euro per la sistemazione delle banchine stradali di via Brodo, propedeutico all’ asfaltatura della strada medesima. La stessa ditta infatti procederà , per conto di Ireti, alle opere di ripresa della pavimentazione bituminosa su tutte le strade coinvolte dai lavori.