Sarà un inizio di settimana segnato dal bel tempo a Piacenza, con temperature vicino allo zero al mattino e più miti al pomeriggio.

Martedì 16 e mercoledì 17 marzo – le previsioni Arpae – sono attese due giornate in prevalenza serene, con al massimo qualche sporadico annuvolamento. Martedì le minime saranno comprese tra 1 grado sui rilievi e 5 gradi in pianura. Le massime tra i 6 gradi sui rilievi e i 14 gradi in pianura. Più freddo mercoledì: minime del mattino comprese tra -1 gradi sui rilievi e 1 grado in pianura; massime pomeridiane tra i 6 gradi sui rilievi e i 13 gradi in pianura.

Anche per il resto della settimana, la tendenza sulla nostra provincia dovrebbe essere quella di giornate in prevalenza soleggiate e senza precipitazioni, ma con temperature mai sopra gli 11-12 gradi.