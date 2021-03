Prima l’incidente, poi l’alcol test: denunciati due uomini che guidavano ubriachi

Alla guida ubriachi: denunciati due uomini.

In entrambi i casi i fatti risalgono al primo pomeriggio di sabato 13 marzo. A Bosconure di Ferriere, un uomo di 53 anni, residente a Ferriere, si è reso protagonista di un incidente alla guida della sua autovettura. Sul luogo dell’incidente – in cui è rimasto coinvolto solo il conducente del mezzo – è giunta la pattuglia dei carabinieri della Stazione di Farini, insieme a personale sanitario. L’automobilista, portato all’ospedale di Piacenza a seguito delle lievi ferite riportate e per essere sottoposto ad accertamenti clinici, si è rifiutato in un primo momento di sottoporsi all’alcol test. Successivamente i carabinieri hanno scoperto che l’uomo era alla guida dell’auto con un tasso alcolico pari a 2,73 grammi per litro. Gli è stata subito ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

A Caorso, sulla strada che porta a Roncarolo, mentre era alla guida della propria autovettura, un uomo di 43 anni, residente a Caorso e con precedenti penali, si è scontrato con lo specchietto retrovisore con una vettura che proveniva in senso opposto. Sul posto la pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, che ha sottoposto all’alcol test il 43enne: secondo quanto riferisce l’Arma, l’uomo appariva palesemente ubriaco e per lui il test ha fatto registrare un tasso di 2,16 grammi per litro. Gli è stata ritirata la patente e l’auto che stava guidando è stata posta sotto sequestro amministrativo. E’ stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza alcolica.