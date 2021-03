Alla scoperta delle avanguardie storiche, tra pittura, architettura e letteratura

L’associazione culturale “Il Cavaliere Blu” propone un viaggio alla scoperta delle avanguardie storiche, nell’intreccio tra pittura, architettura e letteratura. Nel corso verranno affrontati: l’Espressionismo, il Futurismo, il Dadaismo e il Surrealismo. Il seminario prevede 4 incontri, della durata di 75 minuti ciascuno, sempre alle ore 18.30 dei seguenti giovedì: 11 e 18 marzo; 1° e 8 aprile 2021.

Alessandro Malinverni, Carlo Mambriani e Juri Giordani presenteranno i principali protagonisti di questi movimenti in grado di cambiare per sempre il corso del Novecento artistico e letterario. La prima lezione verterà sull’Espressionismo francese, tedesco e austriaco. “Nelle sue diverse declinazioni – spiega Malinverni – questo movimento presenta alcune caratteristiche comuni, sia sul piano stilistico, come la composizione semplificata, l’alterazione della prospettiva, la deformazione delle figure e il forte contrasto cromatico, sia sul piano contenutistico, come la presa di distanza dai valori della società borghese. Sarà interessante vedere come la pittura, l’architettura e la letteratura abbiano saputo dialogare tra loro”. “Non dimenticheremo il ruolo importante delle donne – conclude – che con l’inizio del Novecento poterono dare un apporto sempre più significativo in ambito artistico”.

Il seminario si svolgerà sulla piattaforma Skype. Per ulteriori informazioni: ilcavaliereblu1903@libero.it.