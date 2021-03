Allarme dei sindacati “Il Coronavirus ha colpito soprattutto il lavoro femminile”

Il Coronavirus ha fatto aumentare del 2% il numero di disoccupati nei primi nove mesi del 2020. Il dato è emerso nel corso dell’audizione dei rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil nel corso della seduta della commissione Parità presieduta da Federico Alessandro Amico,per il quale “questa Commissione vuole promuovere ulteriori audizioni finalizzate ad affrontare temi e problemi di grande rilevanza”.

Quando da un dato complessivo si passa ad analizzare quello di genere, si scopre che la disoccupazione maschile è cresciuta del 5,9%, mentre quella femminile è calata dell’1,1%, ma non è un dato positivo visto che il calo non è dovuto a un aumento di occupazione, ma semplicemente dal fatto che è in crescita la quota di donne che non lavorano e non cercano lavoro. Da segnalare, inoltre, come sia in crescita il part time involontario, ovvero quello imposto dal datore di lavoro, e non come libera scelta delle persone, tanto che in dieci anni è aumentato del 53%, facendo crollare l’Emilia-Romagna al pari del resto d’Italia.

Gli effetti economici della pandemia hanno colpito duramente soprattutto l’industria e il commercio, cancellando molti posti di lavoro soprattutto femminili. E anche i timidi segnali di ripresa avvenuti fra le varie ondate del Covid non fanno sorridere: per le donne si è trattato in gran parte di contratti a termine e di bassa qualità sia come stipendio, sia come garanzie contrattuali. Venendo all’identikit delle persone più colpite, si scopre che le donne sono giovani, con un’età compresa tra i 15 e i 24 anni e si segnala che il 64% delle cessazioni dei rapporti di lavoro sono contratti a tempo determinato non rinnovati. Il calo dell’occupazione è stato uguale sia nel lavoro dipendente, sia in quello autonomo, a dimostrazione della gravità della situazione.

Una panoramica anche sulla tipologia delle nuove assunzioni del 2020: già in forte calo rispetto al 2019, le nuove assunzioni femminili sono crollate di oltre il 50% rispetto al 2019, così come sono calate di quasi il 60% del donne giovani neoassunte rispetto ai dodici mesi precedenti. “Le diseguaglianze di genere non sono certo una novità del lockdown, ma durante la pandemia si sono rafforzate: le donne hanno pagato e stanno pagando sia in termini di perdita di posti di lavoro, sia di aumento del part time involontario sia come calo di stipendio”, spiega Fiorella Prodi (Cgil Emilia-Romagna), per la quale “il precariato femminile è una piaga: se non si invertono le scelte di politica pubblica ci saranno effetti drammatici non solo per le donne, ma per tutto il Paese”.

Prodi ha anche invitato a combattere ogni forma di discriminazione e di sessismo: “Per certi versi il lavoro femminile è ancora considerato accessorio al reddito famigliare, prodotto in primo luogo dall’uomo: peccato che – spiega la rappresentante regionale della Cgil – la mappa demografica racconti un’altra storia. Bisogna rafforzare i servizi sociali e per l’infanzia e rendere obbligatori i congedi parentali per i padri”.

