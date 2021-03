Allontanamento per un donna fermata in un supermercato: aveva precedenti per furto

Nel pomeriggio mercoledì 24 marzo è stata segnalata la presenza di una donna che si aggirava con fare sospetto all’interno di un supermercato nel centro di Fiorenzuola D’Arda ad una pattuglia della polizia locale.

Gli agenti hanno così proceduto ad un controllo e, dopo averla individuata, l’hanno fermata. Dagli accertamenti è emerso che si trattava di una trentenne straniera con numerosi precedenti di furti con destrezza proprio nei supermercati. Gli agenti hanno quindi inoltrato richiesta al Prefetto di Piacenza affinché fosse emesso un ordine di allontanamento da tutto il territorio italiano, provvedimento arrivato nel giro di poche ore e subito notificato da parte degli agenti alla donna.

Nel frattempo la donna è stata condotta presso il comando dei carabinieri di Fiorenzuola, dove gli agenti della polizia locale hanno provveduto al fotosegnalamento. Inoltre, è stata anche sanzionata per violazione della normativa anticovid in quanto era in giro in zona rossa senza giustificato motivo. La donna, ora, ha 10 giorni di tempo per lasciare l’Italia. Nel frattempo sono in corso ulteriori indagini da parte della polizia locale per approfondire eventuali colpi che potrebbe aver commesso all’interno del territorio comunale.