Ambulatorio di prossimità a Calendasco, per la vaccinazione di anziani e disabili

Domenica 28 marzo ambulatorio vaccinale al palazzetto dello Sport di Calendasco (Piacenza), per gli over 80 o le persone con disabilità grave.

“Grazie alla disponibilità dell’ Azienda Usl di Piacenza, che ha accolto la richiesta del comune, sarà possibile compiere l’ultimo scatto per la vaccinazione dei più fragili – dice il sindaco Filippo Zangrandi -. Un’opportunità importante in particolare per chi ha difficoltà a spostarsi in città, all’Arsenale, o a Castel San Giovanni. Chi non fosse stato contattato direttamente dal Comune, ma rientra nelle categorie indicate, può chiamare il numero 3207698852″.

Le somministrazioni inizieranno alle ore 9 e sarà utilizzato il vaccino Pfizer. “Per gli anziani allettati, o che comunque non potranno raggiungere il Palazzetto, già domenica e nel corso della -prossima settimana sarà somministrato il vaccino a domicilio – spiega il sindaco Zangrandi -. Un anno dopo il periodo più duro della pandemia per Piacenza, è una gioia contribuire alle vaccinazioni in particolare di chi è più a rischio”.