Assembramenti e mancato rispetto delle normative anti covid, a Carpaneto locale chiuso per 5 giorni

Assembramenti e mancato rispetto delle normative anti covid, a Carpaneto (Piacenza) locale chiuso per 5 giorni e 7 denunciati.

A darne notizia è lo stesso sindaco di Carpaneto, Andrea Arfani su Facebook. I controlli sono scattati nella giornata del 13 marzo.

“Purtroppo si è reso necessario intervenire presso un locale del capoluogo, dove ai Carabinieri sono stati segnalati assembramenti, e gestione dell’attività con modalità non consentite – scrive il primo cittadino -. Per il locale sono stati disposti cinque giorni di chiusura, e sette persone sono state sanzionate”.

“Come ho detto in occasione della scorsa volta in cui sono state prese queste misure, devo ribadire quanto dispiaccia dover agire in questo modo. Molte attività sono in difficoltà a causa delle limitazioni, e questo non aiuta”.

“Allo stesso tempo, sarebbe iniquo tollerare comportamenti sregolati, a fronte di colleghi che si sforzano in ogni modo di rispettare le regole. Non è buonismo, è semplicemente equità. Sempre come dicevo alla scorsa occasione, prima dell’intervento sono stati fatti ammonimenti e avvertimenti”.