Assigeco ospita Casale Monferrato. Coach Salieri “Serve partita di grande orgoglio”

“Affrontiamo Casale nel suo miglior momento. Viene da due vittorie importanti contro squadre forti”.

Così coach Stefano Salieri presenta il match dell’Assigeco Piacenza al PalaBanca contro la Novipiù Casale Monferrato (palla a due domenica 21 marzo alle 20.30 con diretta streaming su LNP Pass). Il coach biancorossoblu analizza così gli aspetti cruciali del match: “Casale ha anche recuperato Redivo che è il suo leader e uno dei migliori giocatori del campionato. Sono ben strutturati vicino a canestro e sono bravi a difendere riempiendo molto l’area. Noi dobbiamo fare una partita di grande orgoglio e prenderci questi due punti. Conterà molto l’energia, la voglia di vincere e anche la compattezza che la squadra dovrà dimostrare sul campo”.

Ecco come invece capitan Matteo Formenti inquadra la partita di domenica al PalaBanca: “Sarà una partita difficile contro una squadra che è in un buon momento dopo due belle vittorie. Noi dovremmo cercare di recuperare la brillantezza e la concentrazione di prima e mettere alle spalle queste sue ultime partite. Sappiamo che ci aspetta una gara difficile ma allo stesso tempo abbiamo voglia di tornare alla vittoria”.

Aggiornamenti in diretta su tutti i profili social di UCC Assigeco Piacenza saranno garantiti nel corso della partita. La gara sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati LNP Pass. Commenti e collegamenti in diretta su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.