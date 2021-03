Assigeco, Salieri: “A Mantova per vincere, gara decisiva in chiave play off”

“Quello con Mantova è un match molto difficile per la qualità dell’avversario, ma al tempo stesso rappresenta un passaggio decisivo per noi in chiave playoff”.

Così coach Stefano Salieri presenta il match dell’Assigeco Piacenza sul parquet della Grana Padano Arena di Mantova (palla a due domenica 28 marzo alle 18 con diretta streaming su LNP Pass). Il coach biancorossoblu entra poi nel dettaglio del match: “Sarà importante avere un approccio aggressivo sin da subito, calandoci nella gara con grande determinazione e spirito di squadra. Mantova è una squadra molto solida, forte sotto canestro con giocatori di talento, qualità e grande esperienza. Per vincere servirà una grande prestazione”.

Tommaso Guariglia inquadra così la gara: “Innanzitutto vorrei complimentarmi con i miei compagni e lo staff per l’obiettivo salvezza ottenuto con una giornata di anticipo. A Mantova giochiamo per cercare di accedere direttamente ai playoff e questo sarebbe un grandissimo risultato per noi. Abbiamo preparato la partita in maniera meticolosa, essendo consapevoli della sua importanza. Andiamo lì concentrati e con la voglia di dimostrare di poterci stare tra le prime sei di questo campionato”.

Aggiornamenti in diretta su tutti i profili social di UCC Assigeco Piacenza saranno garantiti nel corso della partita. La gara sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati LNP Pass. Commenti e collegamenti in diretta su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.