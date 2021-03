AstraZeneca, Ausl “Sospensione fulmine a ciel sereno, 2.400 le prenotazioni da riprogrammare”

La sospensione del vaccino AstraZeneca è stata “un fulmine a ciel sereno”.

E’ il commento del direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino, durante la presentazione del report settimanale dell’andamento dell’epidemia nel nostro territorio. L’annuncio della sospensione è arrivato alle 16 e 30 del 15 marzo, dice Baldino, e immediatamente è stata sospesa, in tutti i centri vaccinali di Piacenza, l’attività di vaccinazione con AstraZeneca.

In attesa del pronunciamento di Ema, atteso per giovedì 18 marzo, sono state sospese tutte le prenotazioni con AstraZeneca, che ripartiranno non appena arriverà il via libera. Quelle già previste in questi giorni sono 2.400, da riprogrammare nella prossima settimana. Qualora arrivi da parte di Ema una bocciatura, “in tutta Italia e Europa dovremo rivedere il piano vaccinale” dice il direttore generale Baldino.