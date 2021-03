AstraZeneca, anche a Piacenza ripartono le vaccinazioni: ecco le indicazioni

Bologna – Sì alla ripresa dell’utilizzo del vaccino AstraZeneca, sospeso in via temporanea e precauzionale in diversi Paesi europei, tra cui in Italia, lunedì 15 marzo per decisione di Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco.

E’ il risultato del pronunciamento dell’Ema, l’Ente regolatore europeo per i medicinali, che oggi ha fatto chiarezza sulla sicurezza del vaccino anglo-svedese. Dopo questa decisione, Aifa, l’Agenzia italiana del Farmaco, formalizzerà il suo via libera e da venerdì 19 marzo, dalle ore 15 anche in Italia ripartono le somministrazioni di AstraZeneca. Cosa che avverrà anche in Emilia-Romagna.

LE INDICAZIONI – Allo stesso modo a Piacenza le attività di vaccinazione con vaccino AstraZeneca riprenderanno venerdì alle ore 15. Anche chi era prenotato dalle ore 14 alle 15 – fa sapere l’Ausl – dovrà quindi presentarsi alle 15. Per fare fronte alla sovrapposizione, l’Azienda ha predisposto un potenziamento delle strutture . Sarà comunque inviato, a cura dell’Azienda Usl, un sms di conferma a tutti i prenotati per la giornata di domani che avevano fornito un recapito al momento della prenotazione.

Le persone che avevano invece appuntamento nelle giornate 15, 16, 17 e 18 marzo, annullato a causa della sospensione temporanea del vaccino AstraZeneca, saranno contattati nei prossimi giorni dall’Ausl per una nuova data di somministrazione delle due dosi. Infine, per i nati tra il 1942 e il 1946 che hanno prenotato il vaccino in questi ultimi due giorni, è ora possibile scaricare e stampare il consenso informato sul sito https://www.covidpiacenza.it/cittadini-dai-75-ai-79-anni/.