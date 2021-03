AstraZeneca, via libera dall’Ema “Sicuro ed efficace, benefici superiori ai rischi”

Via libera dell’Agenzia europea del farmaco al vaccino AstraZeneca dopo lo stop dei giorni scorsi.

“E’ sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi” e la somministrazione dei sieri – ha affermato, come riporta l’Ansa, la direttrice di Ema Emer Cooke nel corso di una conferenza stampa. I casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca “sono inferiori” a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata, ha aggiunto Sabien Straus, presidente del Prac (Commissione di farmacovigilanza). “I benefici del vaccino di AstraZeneca continuano ad essere molto superiori ai rischi. La commissione sulla sicurezza dell’Ema non ha trovato prova di problemi di qualità o sui lotti”.

Sempre Emer Cooke ha spiegato che verranno lanciati “ulteriori approfondimenti per capire di più” riguardo agli eventi avversi rari segnalati dopo la vaccinazione con AstraZeneca.

VIDEO – LA CONFERENZA STAMPA EMA