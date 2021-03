Emma Casati torna a stupire e a portare alti i colori biancorossi dell’Atletica Piacenza ai Campionati italiani di Corsa Campestre, tenutisi domenica 14 marzo 2021 a Campi Bisenzio (FI).

La giovane si è presentata sulla linea di partenza di una gara maggiormente nelle sue corde rispetto ai 1500m dei recenti Campionati italiani indoor di categoria: Emma, infatti, predilige distanze più lunghe e spazi più ampi rispetto agli stretti circuiti indoor, nei quali non riesce ad esprimere al meglio le sue qualità.

Sui 6km del percorso sterrato, Emma ha condotto una gara tatticamente molto intelligente: la gestione della fatica e la lettura strategica della gara fanno parte del suo bagaglio tecnico, anche grazie ai preziosi insegnamenti e all’esperienza del suo allenatore, Giuliano Fornasari. Arrivata in prossimità dell’arrivo, la giovane ha iniziato la volata finale, giungendo infine a pochi secondi dalla pordenonese Ilaria Bruno, oro con 22’09”, ma precedendo al fotofinish la veronese Agnese Carcano: Emma ha tagliato il traguardo in 22’17”, mentre la Carcano in 22’18”.

Emma Casati si sta confermando sempre di più tra le migliori interpreti italiane nelle specialità del mezzofondo. Questo strepitoso argento è di valore soprattutto perché apre grandi prospettive, in quanto ottenuto al primo anno di categoria Juniores. “All’enorme soddisfazione del tecnico Giuliano Fornasari – il commento della società -, dell’accompagnatrice Gabriella Rondoni e del Direttore Tecnico Giovanni Baldini si somma l’orgoglio dell’Atletica Piacenza, associazione che da anni ormai adotta una politica di valorizzazione delle risorse del territorio piacentino, portando a maturazione i migliori talenti”.