Auto fuori strada a Settima sulla Statale 45, donna ferita

Auto fuori strada e conducente ferita poco dopo le 11 di venerdì 26 marzo, sulla Strada Statale 45 tra Settima e Niviano.

Una Nissan Micra, proveniente da Rivergaro, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta, è finita fuori strada. Alla guida una donna del 1963 che è rimasta ferita: è stata soccorsa dai sanitari della Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro e condotta al Pronto Soccorso di Piacenza, le sue condizioni sono serie ma non destano preoccupazione.

Per la messa in sicurezza del veicolo incidentato sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza.