Baia del Re, piantumati 37 tigli in via Macellari

Si è conclusa nei giorni scorsi a Piacenza la piantumazione di 37 tigli (Tilia sp.), in via Macellari, alla Baia del Re, dove lo scorso anno si era dovuto provvedere a rimuovere altrettanti alberi malati, come evidenziato da un approfondito studio svolto dai tecnici e agronomi del Comune.

“Come avevamo preannunciato – sottolinea l’Assessore all’Ambiente Paolo Mancioppi – non appena è stato possibile abbiamo provveduto alla ripiantumazione del viale, dopo che siamo stati costretti, lo scorso anno, a rimuovere gli alberi malati. L’intervento su via Macellari rientra nel più complessivo piano di interventi di riqualificazione del verde urbano, con il quale stiamo andando a sostituire le piante tolte per motivi di salute o sicurezza – come, ad esempio, in Via Beverora e Via Palmerio dove l’intervento è in via di esecuzione – e ad aumentare in assoluto il patrimonio arboreo, per rendere la città più verde, bella e curata”.

I nuovi tigli sono stati scelti per dare conformità alle piante precedentemente presenti e sono stati posizionati negli spazi derivanti dall’eliminazione delle ceppaie. Le piante messe a dimora hanno un’altezza di circa 4 metri e una circonferenza, misurata a 1 metro dal colletto, di 25 centimetri. Al momento della piantumazione presentavano una zolla radicale ben definita.