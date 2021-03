Bakery, otto “finali” per giocarsi i playoff: si inizia tra le mura amiche contro Basket Palermo “Sfida insidiosa”

Otto “finali” sono le partite che attendono la Bakery Piacenza per questa seconda fase della stagione ormai è alle porte. I biancorossi dovranno affrontare le componenti del Girone B1 e classificarsi tra le prime 8 nella classifica generale per potere accedere ai Play-off. Birindelli e compagni attualmente occupano la prima posizione della graduatoria a pari con Agrigento (24 punti), con un distacco dalle rimanenti squadre di almeno 4 punti (2 vittorie).

Il primo impegno – sabato sera 20 marzo al PalaBakery – sarà contro il Green Basket Palermo, squadra sicula che nel girone B1 ha affrontato a testa alta squadre molto attrezzate per la categoria ed attualmente chiude la classifica generale con 5 punti. Tra le file dei siciliani è presente un ex biancorosso: Filippo Guerra, a Piacenza dal 2016 al 2019.

Queste le parole di coach Federico Campanella alla vigilia del match. “La partita con Palermo sarà sicuramente una sfida insidiosa ed imprevedibile, da non sottovalutare – spiega ai microfoni della società -. Nell’ultimo periodo hanno cambiato guida tecnica e hanno aggiunto due elementi al proprio roster, arriveranno a Piacenza sicuramente con nuove idee sia difensive che offensive. Dovremo essere bravi ad avere un buon approccio alla gara mentalmente e fisicamente, cercando di imporre il nostro gioco e limitando i loro migliori interpreti. Il gioco di squadra sarà la chiave per portare a casa i due punti, sfruttando al meglio i contropiedi ed imponendoci in difesa”.

“Arriviamo alla partita da primi in classifica ma ora si azzererà tutto – aggiunge -. Troveremo squadre ben organizzate e forti come noi, quale Agrigento, Crema, Bernareggio che fino ad ora hanno fatto un’inizio di stagione strepitosa: ora in questa fase di campionato non saremo solo noi la “squadra da battere” e questo penso ci tolga un po’ di peso dalle spalle permettendo di concentrarci al massimo per arrivare ai nostri obiettivi. I ragazzi hanno vissuto questo periodo con orgoglio e responsabilità, ottenendo ottimi risultati in campo”.

Il calendario della Bakery prevede due infrasettimanali e tutte le sfide con le squadre con miglior posizionamento in trasferta. “I turni infrasettimanali influiscono sicuramente – afferma coach Campanella -, che sono capitati con le squadre più forti del nostro girone. Questo ci sfavorisce perchè giocare le sfide più delicate e decisive su campi difficili è sicuramente uno svantaggio. Questo ci deve motivare ancore di più perchè vogliamo vincere ogni volta che scendiamo in campo e dovremmo continuare a vincere, come fatto finora, anche lontano dalle mura amiche”.