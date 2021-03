Un minuto di silenzio per le vittime del covid.

Nella mattinata del 18 marzo a Piacenza, come in tante altre città italiane, sono state esposte a mezz’asta le bandiere del Municipio. Come si può vedere dalle foto nella gallery (qui sotto), di fronte a Palazzo Mercanti presente il sindaco e presidente della provincia Patrizia Barbieri, accompagnata dal prefetto Daniela Lupo, per un intenso momento di commemorazione dedicato agli oltre 1500 piacentini stroncati dal virus.