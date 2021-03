Barbecue e karaoke in riva al Trebbia. Sanzionati per aver violato le norme anticovid

Sabato 27 marzo, nella serata, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, la pattuglia dei carabinieri della stazione di San Nicolò è intervenuta lungo l’argine del fiume Trebbia, in località Malpaga di Calendasco.

Alcune persone di origini sudamericane avevano organizzato un barbecue in riva al fiume. Avevano predisposto, con l’utilizzo di un gruppo elettrogeno, un impianto luci e un impianto musicale con grosse casse acustiche. Sono stati controllati mentre arrostivano carne ed ascoltavano musica ad alto volume con tanto di karaoke. All’arrivo dei militari dell’Arma sono rimasti sorpresi. Tutti i partecipanti, anche con l’ausilio della pattuglia del Radiomobile di Piacenza giunta sul luogo, sono stati identificati. A loro carico sono scattate le sanzioni previste per il mancato rispetto della normativa in materia di Covid-19: quasi tutti infatti erano residenti in città. Gli stessi, poi, sono stati invitati a smontare tutta l’attrezzatura e a ripristinare lo stato dei luoghi.

Nello scorso week end di “zona rossa” i carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza hanno continuato a vigilare sul rispetto della normativa anticovid. Tutte le numerose segnalazioni giunte al 112 da parte di cittadini che segnalavano assembramenti in strada, dinanzi ai locali pubblici, ai bar e nei parchi cittadini sono state verificate dalle pattuglie che erano in strada. Sono state 104 le persone controllate, 9 attività o esercizi con 21 sanzioni comminate a carico di alcuni cittadini. In particolare, nella giornata di domenica, a Piozzano, Rivergaro e Bettola le pattuglie della Compagnia di Bobbio hanno sanzionato alcuni avventori, tra i 21 e i 50 anni, per non aver rispettato il divieto di spostamento senza un giustificato motivo tra i comuni in “zona rossa”. Erano in strada assembrati o dinanzi ai locali a consumare bevande.

A Borgonovo Val Tidone, la sera di sabato 27 marzo, durante un normale posto di controllo un giovane residente fuori regione – in provincia di Milano – è stato controllato a bordo della sua autovettura e sanzionato. Non è stato in grado di dichiarare un valido motivo di salute lavoro o necessità per essersi spostato fuori regione e, tra l’altro, è stato trovato in possesso di circa due grammi di marijuana. Per questo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga.