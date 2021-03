“Basta false promesse” Fridays For Future in campo nella giornata di azione per il clima

In occasione della prossima Giornata Globale di azione per il clima prevista per venerdì 19 marzo, in tutta Italia studenti e attivisti di Fridays For Future hanno organizzato manifestazioni in piazza, flash-mob ed eventi online di sensibilizzazione per la cittadinanza sulla tematica dei cambiamenti climatici e sulla “necessità di prendere provvedimenti immediati ed efficaci per affrontarne le problematiche sempre più importanti e incombenti”.

A Piacenza gli attivisti di Fridays For Future, alla luce delle attuali problematiche legate alla pandemia, hanno ritenuto opportuno rinunciare a scendere in piazza fisicamente “come gesto di solidarietà verso tutta la cittadinanza duramente colpita dalla pandemia e dalle restrizioni”: “Tuttavia – spiegano -, dal momento che la crisi climatica avanza incessantemente, non possiamo in alcun modo permetterci di dimenticarcene o di considerarla un problema di second’ordine. Per questo motivo in occasione della giornata di venerdì 19 Marzo abbiamo organizzato una piccola iniziativa rivolta a tutti gli studenti che quel giorno faranno lezione in modalità DAD”.

“Gli studenti che vorranno partecipare quella mattina imposteranno come foto-profilo del proprio account utilizzato per la DAD un’immagine simbolica inerente al tema degli scioperi per il clima e la posteranno sui social network con l’hashtag #BastaFalsePromesse, per ricordare a tutti l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla crisi climatica e ambientale e la necessità di dare un riscontro concreto ed efficace alle tante promesse disattese di politici e amministratori del territorio”.