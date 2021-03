“Bene il cambio di rotta dell’assessore: verifiche procedano in modo puntuale e serrato”

“Bene il cambio di rotta dell’assessore: le verifiche procedano in modo puntuale e serrato”.

Lo dichiara Carlo Segalini, capogruppo Lega Salvini Premier in Consiglio comunale, in merito alla richiesta dell’assessore Erika Opizzi di approfondire l’iter che ha dato il via libera alla moschea sulla Caorsana.

“Servono fermezza e attenzione scrupolosa. I piacentini meritano chiarezza e risposte dagli uffici. Se l’assessore ha rilevato possibili lacune nella documentazione presentata dai richiedenti il cambio di destinazione d’uso e ha richiesto un sopralluogo tecnico, evidentemente ha le sue buone ragioni. E, ovviamente, il nostro appoggio”.