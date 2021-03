Besurica, nuovo divieto di sosta in via Braille

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che in via Braille (località Besurica), lungo il lato Nord-Est nel tratto costeggiante il campo da calcio compreso tra il civico 9 e il termine della strada, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

La sosta è invece consentita, negli stalli delimitati, lungo tutto il lato Sud-Ovest della via e lungo il lato Nord-Est, nel tratto compreso tra il civico 9 e l’intersezione stradale formata con via Perfetti, in prossimità della quale è istituito un attraversamento pedonale.