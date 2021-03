Bloccati in treno per cinque ore: l'”odissea” di cento pendolari diretti a Piacenza

Nella serata di ieri, 30 marzo, da poco prima delle 18 alle 23 circa, un treno regionale, con a bordo un centinaio di persone, è rimasto bloccato alle porte di Tavazzano con Villavesco (Lodi) per un guasto elettrico improvviso.

Si tratta del convoglio regionale 10899 numero partito alle 17.51 da Milano Certosa e diretto a Piacenza. I passeggeri non hanno potuto scendere dal treno, in quanto il fermo è avvenuto lontano dalla stazione. Secondo quanto ricostruito, i pendolari hanno iniziato a chiamare le forze dell’ordine e, inizialmente, sembrava che la soluzione del guasto fosse vicina. Invece l’attesa si è allungata e a bordo è aumentato il nervosismo per mancanza di luce e di aria condizionata, come spiegano le forze dell’ordine che sono rimaste, per ore, a presidiare l’area.

Il guasto è stato aggiustato intorno alle 23. Il convoglio, quindi, alle 23.30 è stato trainato in stazione a Tavazzano. Da lì i viaggiatori hanno potuto proseguire il viaggio su un altro treno che è giunto a Piacenza intorno alla mezzanotte e mezza. Successivamente sono arrivate le scuse ufficiali di Trenord ai passeggeri per il disagio. Trenord, ha inoltre spiegato che il disagio è stato causato da un guasto alla trazione del convoglio.