Bomba a mano ritrovata a Ferriere, intervento del Genio Pontieri

Intervento degli artificieri dell’Esercito a Perotti di Ferriere (Piacenza) per neutralizzare un ordigno della Seconda Guerra Mondiale.

La bomba a mano N36, di fabbricazione inglese, era stata rinvenuta nei giorni scorsi durante alcuni lavori di escavazione in una casa diroccata. Prontamente i Carabinieri della locale stazione avevano delimitato l’area e segnalato il ritrovamento alla Prefettura che ha richiesto l’invio degli artificieri dell’Esercito. Il team specialistico costituito da due operatori del 2° Reggimento Genio Pontieri, giunti sul posto questa mattina (17 marzo), ha provveduto a mettere in sicurezza il sito e successivamente a trasportare la “vecchia” bomba in un’area idonea dove è stata fatta brillare. Alle operazioni ha partecipato l’assetto sanitario fornito dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Piacenza.

Si è trattato per i genieri piacentini dell’ennesimo delicato intervento di bonifica di ordigni bellici che quotidianamente li vede impegnati, nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Massa Carrara, Pisa, Lucca, Siena, Livorno, Grosseto, Arezzo, Pistoia e Prato, nella neutralizzazione di una minaccia che nonostante il trascorrere degli anni rimane sempre elevata.